Gartner: Výdaje na veřejný cloud v roce 2023 vyrostou na 600 miliard dolarů

Společnost Gartner odhaduje, že globální výdaje na služby veřejného cloudu vzrostou v příštím roce o 20,7 % na celkových 591,8 miliardy dolarů. Pro letošní rok je přitom očekávané zlepšení o 18,8 % na 490,3 miliardy.

„Současné inflační a makroekonomické tlaky mají na cloudové výdaje velký vliv,“ vysvětluje Sid Nag z Gartneru s tím, že cloud computing bude díky svojí všestrannosti a škálovatelnosti zdrojem růstu i v nejistých dobách.

„Přesto mohou organizace utrácet jen to, co mají,“ zdůrazňuje. „Pokud se sníží celkové rozpočty na IT, klesnou i výdaje na cloud, jelikož cloud stále představuje největší část výdajů na IT.“

Dar, který nepřestává dávat

Gartner předpovídá, že nejvyšší růst výdajů koncových uživatelů si v příštím roce připíše infrastruktura jako služba (IaaS), a to o 29,8 %. Co víc, růst by v roce 2023 měly všechny segmenty.

„IaaS bude přirozeně i nadále růst spolu s tím, jak budou podniky zvyšovat tempo modernizace IT s cílem minimalizovat rizika a optimalizovat náklady,“ říká Nag.

Analytická společnost očekává, že inflační tlaky nejvíce dopadnou na segmenty platforma jako služba (PaaS) a software jako služba (SaaS). I ty si ovšem zachovají růst, v roce 2023 konkrétně o 23,2 %, resp. 16,8 %.

„Pro vývoj moderních aplikací SaaS jsou zapotřebí vyšší mzdy a kvalifikovanější personál,“ podotýká Nag. „Pokud organizace ve snaze optimalizovat náklady sníží nábor nových talentů, mohou narazit na problém,“ dodává.

Podle analytiků se nicméně z cloudu stane pomyslný zlatý důl. „Jakmile se aplikace a pracovní zátěže přesunou do cloudu, většinou tam i zůstanou. Modely předplatného navíc zajišťují, že výdaje zůstanou zachované po dobu trvání smlouvy a pravděpodobně i poté,“ uzavírá Nag.

Tabulka – Prognóza vývoje globálního trhu veřejného cloudu (miliardy dolarů)

Segment 2021 2022 2023 BPaaS 54,952 60,127 65,145 PaaS 89,910 110,677 136,408 SaaS 146,326 167,107 195,208 Služby správy a zabezpečení 28,489 34,143 41,675 IaaS 90,894 115,740 150,254 DaaS 2,059 2,539 3,104 Celkem 412,632 490,333 591,794

Zdroj: Gartner