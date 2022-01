Gartner: Dobré zprávy, globální trh IT letos vyroste o 5 %

Společnost Gartner předpovídá, že celosvětové výdaje na IT v roce 2022 stoupnou o 5,1 % na 4,5 bilionu dolarů. Růst by měly podpořit zejména investice do technologií, a to navzdory potenciálním dopadům covidu-19 a zejména varianty omikron.

CIO se podle John-Davida Lovelocka z Gartneru nacházejí v situaci, kdy se mohou přesunout od kritických krátkodobých projektů, které je zaměstnávaly poslední dva roky, a zaměřit se na dlouhodobý horizont.

Gartner předpovídá, že segment IT služeb – který zahrnuje konzultační a řízené služby – bude mít v roce 2022 druhý nejvyšší růst výdajů na 1,3 bilionu dolarů, což je o 7,9 % více než v roce 2021. Výdaje na obchodní a technologické poradenství by měly vzrůst o 10 %.

Do roku 2025 budou organizace podle analytiků více spoléhat na externí konzultanty, a to zejména kvůli rozšiřující se propasti mezi ambicemi organizací v oblasti digitálního podnikání a jejich interními zdroji a schopnostmi.

Cloud překonává necloud

„To bude obzvláště znatelné v případě cloudu, jelikož právě cloud slouží jako klíčový prvek při dosahování digitálních ambicí a podpoře hybridní práce,“ uvádí Lovelock.

„Gartner očekává, že naprostá většina velkých organizací bude v příštích několika letech k rozvoji své cloudové strategie využívat externí konzultanty,“ dodává.

Analytická společnost upřesňuje, že cloudový trh v roce 2020 na trhu se softwarem pro podnikové aplikace co do velikosti poprvé překonal ten necloudový, částečně i kvůli pandemii covidu-19. Do roku 2025 by pak měl být větší dokonce dvojnásobně.

Cloud bude podle Gartneru zodpovědný za téměř celý 11% růst výdajů v segmentu podnikového softwaru v letošním roce. To bude souviset s tím, jak se organizace zaměřují na upgrade na SaaS, aby podpořily trvalou flexibilitu a agilitu.

Tabulka – Odhad celosvětových výdajů na IT 2021 – 2023 (miliardy dolarů)

Segment Výdaje 2021 Změna 2021 Výdaje 2022 Změna 2022 Výdaje 2023 Změna 2023 systémy pro DC 216,337 11,4 % 226,475 4,7 % 237,021 4,7 % podnikový SW 604,946 14,4 % 671,372 11,0 % 751,937 11,9 % zařízení 787,417 13,0 % 813,699 3,3 % 804,253 –1,2 % IT služby 1 186,103 10,7 % 1 279,737 7,9 % 1 391,742 8,8 % kom. služby 1 444,324 3,4 % 1 462,712 1,3 % 1 494,167 2,2 % Celkem 4 239,127 9,0 % 4 454,354 5,1 % 4 679,119 5,0 %

Zdroj: Gartner