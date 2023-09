HPE: IT lídři se obávají o bezpečnost technologických inovací

Společnost HPE Aruba Networking na základě průzkumu mezi 2 100 IT lídry uvádí, že až 64 % respondentů věří, že jejich ochotu investovat do inovativních technologií negativně ovlivňují obavy o zajištění kybernetické bezpečnosti.

Podle odborníků nemusí jít o tak překvapivý výsledek, protože 91 % z nich považuje nové technologie za nebezpečné a dokonce přiznává, že již kvůli nim zažilo narušení bezpečnosti.

Vzestup inovací

Většina IT lídrů (95 %) uvedla, že digitalizace vnímá jako důležitý krok k získání nových zdrojů příjmů podniku. Ve skutečnosti jak IT, tak tak vedení tlačí na zavádění nových technologií, které mohou podpořit inovace z hlediska toho, jak podnik funguje a co nabízí.

Ve snaze zvýšit inovace se organizace obrací k novým technologiím – v současné době používají nebo plánují zavést technologie jako je 5G (91 %), AI a strojové učení (89 %), případně IoT a chytré senzory (88 %).

Přestože je tlak na inovace všudypřítomný, jen 45 % IT lídrů líčí svou organizaci jako inovativní. Co je podle HPE dále znepokojující, je, že pouze 44 % z nich ji považuje za bezpečnou.

Řízení rostoucího rizika

Průzkum rovněž odhalil, že roste rozdíl mezi požadavky na technologie a schopnostmi IT týmů to vše zvládat – 66 % IT lídrů má obavy o schopnost organizace držet krok s nejnovějšími technologiemi a digitálními požadavky a 55 % z nich říká, že jejich IT týmy jsou již nyní vytíženy na maximum.

Když k tomuto nárůstu využívání technologií přičteme problémy s nedostatečnými zdroji a širšími trendy v oblasti práce na dálku, hybridního cloudu a distribuovaných datových center, je zřejmé, že organizace čelí většímu riziku než kdykoliv jindy.

Role sítě

HPE dále uvádí, že při transformaci stále více uznávaná role sítí – zejména spojení mezi sítí, bezpečností a inovacemi. Až 64 % IT lídrů věří, že síť může posílit efektivitu kybernetické bezpečnosti a 61 % z nich věří, že může podpořit větší inovace.

IT lídři přitom investují odpovídajícím způsobem – organizace začínají prosazovat síťová bezpečnostní řešení, včetně Security Service Edge (SSE) nebo podobného zabezpečení typu edge-to-cloud (89 %), řízení přístupu k síti založeného na zásadách (88 %) či bezpečnosti Secure Access Service Edge (SASE) (87 %).

Praxe však dle expertů ukazuje, že podniky stále potřebují pomoci s propojením těchto investic, aby si uvědomily výhody – pouze 47 % IT lídrů věří, že jejich současná síť může poskytovat nebo podporovat flexibilní podnikové zabezpečení, a ještě méně vidí její roli v podpoře nových technologií (37 %).

Zdroj: HPE