HPE se soustředí na privátní 5G, kupuje společnost Athonet

Společnost Hewlett Packard Enterprise oznámila další rozšíření svých propojených edge-to-cloud řešení s akvizicí společnosti Athonet, soukromého poskytovatele mobilního připojení, který dodává páteřní mobilní sítě podnikům a poskytovatelům komunikačních služeb.

V kombinaci se síťovým portfoliem HPE Telco a Aruba se HPE s firmou Athonet podle svých slov dostane do čela neustále rostoucího trhu, který by dle odhadů analytické společnosti IDC měl do roku 2026 vzrůst na více než 1,6 miliardy dolarů.

Začlenění technologie společnosti Athonet umožní HPE dodávat privátní síťové kapacity podnikům napřímo, v rámci portfolia HPE Aruba, zároveň ale umožní poskytovatelům komunikačních služeb (CSP) dynamicky nasazovat privátní 5G sítě svým zákazníkům.

„Společnost Athonet byla založena s cílem poskytnout zákazníkům privátní 4G a 5G řešení, která nabídnou spolehlivost a výkon na úrovni operátora, ale zároveň se přizpůsobí jejich rostoucím a náročnějším potřebám v oblasti připojení,“ řekl Gianluca Verin, CEO a spoluzakladatel společnosti Athonet.

„Jsme nadšeni, že se můžeme připojit k HPE a spojit naše kvalifikované týmy. Společně můžeme pro rychle rostoucí trh privátních 5G sítí rozšířit nabídku služeb, stavět na strategii HPE a stát se tak předním poskytovatelem edge-to-cloud řešení,“ dodal.

HPE integruje řešení společnosti Athonet se svými stávajícími aktivy v oblasti telekomunikačního softwaru a plánuje je zpřístupnit zákazníkům krátce po uzavření transakce. Očekává se, že transakce bude uzavřena na začátku třetího kvartálu fiskálního roku HPE 2023.

Zdroj: HPE