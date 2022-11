John Bruno je prezidentem a provozním ředitelem Xeroxu

Společnost Xerox oznámila jmenování Johna Bruna do funkce prezidenta a provozního ředitele. Bruno přichází do týmu poté, co byl dosavadní COO Steven Bandrowczak na začátku tohoto roku povýšen na výkonného ředitele.

Bruno bude ve funkci úzce spolupracovat s generálním ředitelem a celým vedením na utváření globální strategie Xeroxu a bude zodpovědný za rozvoj provozních modelů s cílem zlepšit výkonnost společnosti.

Bude také dohlížet na globální nabídky, poskytování služeb, marketing, výrobu, dodavatelský řetězec, nákup, informační technologie a obchodní oddělení IT služeb společnosti Xerox.

Do Xeroxu přichází po sedmi letech působení ve společnosti Aon, kde naposledy zastával roli provozního ředitele a výkonného ředitele divize Data & Analytic Services. Během své třicetileté kariéry zastával vedoucí pozice mimo jiné ve společnostech NCR Corporation, Cisco Systems a Goldman Sachs.

Zdroj: Xerox