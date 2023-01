Mailstep hlásí nárůst obratu o 46 %, expanduje do Evropy

Společnost Mailstep uvedla, že se jí v uplynulém roce podařilo zvýšit obrat o 46 %. Zatímco v roce 2021 dosáhly tržby více než 450 milionů, loňský rok skončil na 660 milionech korun. Investice Mailstepu v České republice se pak v roce 2022 vyšplhaly na 180 milionů korun.

„Rok 2022 byl složitý skoro pro všechny podnikatelské segmenty. Naše plány sice počítaly s ještě vyšším obratem, přesto nárůst o 46 % při obecném poklesu e-commerce trhu beru za dobrý výsledek,“ uvedl Libor Hudeček, generální ředitel společnosti Mailstep.

„Po loňských velkých investicích do posílení naší infrastruktury čekám i letos meziroční nárůst o desítky procent, hlavně akvizicí nových zákazníků,“ upřesnil Hudeček.

Úspěšné Vánoce a celoevropské ambice

Uplynulá vánoční sezóna navzdory nižším celkovým tržbám e-shopů v České republice skončila pro Mailstep úspěchem. Při meziročním srovnání s rokem 2021 podle společnosti došlo k nárůstu počtu vyexpedovaného zboží o 33 % na celkem 600 000 zásilek.

„Výrazně vzrostl i počet expedovaných objednávek Mailstepu během vánoční sezóny. Zásilky jsme rozeslali do šedesáti zemí po celém světě, například i do Hondurasu. Nejčastěji putovaly do Česka, Itálie a Německa,“ informoval David Začal, obchodní ředitel společnosti Mailstep.

V letošním roce se vedle dalšího upevňování pozice české fulfillmentové jedničky chystá Mailstep otevřít své pobočky v dalších evropských zemích. Vedle Itálie, kam vstoupil loni, připravuje expanzi do Řecka, Španělska a do severní Evropy.

„Naším cílem je do tří let vybudovat celoevropskou síť distribučních center pod názvem Mailship. A samozřejmě i výběr zemí není náhodný – budeme tak schopni svými službami pokrýt celou Evropu z jihu na sever i z východu na západ,“ doplnil Hudeček.

Zdroj: Mailstep