N-able rozšiřuje portfolio o N-able Managed Detection and Response

Společnost Zebra systems, distributor řešení N-able na českém a slovenském trhu, představuje N-able Managed Detection and Response (MDR), nejnovější přírůstek do portfolia nástrojů N-able kombinující výkonnou platformu bezpečnostních operací s expertními službami. Řešení nabízí poskytovatelům řízených služeb (MSP) širokou škálu možností k nastavení nového standardu kybernetické bezpečnosti pro malé a středně velké zákazníky.





N-able MDR poskytuje vysokou úroveň transparentnosti a těsnější a efektivnější spolupráce mezi MSP, koncovými uživateli a v případě potřeby i služby expertních bezpečnostních analytiků. Uživatelé napříč celou firmou mají nyní stejný přístup v reálném čase a mohou tak sledovat či spolupracovat nad bezpečnostními incidenty od prvotního momentu po celou dobu jejich trvání. Jde o novou úroveň transparentnosti, která zlepšuje zabezpečení a představuje přidanou hodnotu ke standardnímu pokrytí kybernetické bezpečnosti zajišťované MSP.

Díky škálovatelné technologii a službám je toto řešení ideální pro malé i velké MSP a je cenově dostupné, takže umožňuje vybudovat robustní bezpečnostní postupy bez negativního dopadu na ziskovost. Poskytovatelé řízených bezpečnostních služeb (MSSP) mohou používat tuto platformu bez pomoci bezpečnostních analytiků s využitím pracovníků pouze z řad vlastních týmů.

N-able MDR poskytuje organizacím všech různých velikostí vše, co potřebují k zastavení rizik pokročilých kybernetických hrozeb, zranitelností a převzetí kontroly nad jakkoliv velkým a komplikovaným IT prostředím. Řešení zpracovává a integruje data ze stávajících bezpečnostních a IT nástrojů.

Zabudovaná umělá inteligence (AI) pomáhá odhalit i ty hrozby, které běžně zůstanou bez povšimnutí. A díky kombinaci automatizovaných a lidských schopností reakce jde nad rámec pouhého upozorňování na hrozby pro zajištění rychlé nápravy. Díky efektivnímu vyhledávání hrozeb, správě zranitelnosti, monitorování darknetu a podpoře dodržování předpisů umožňuje toto řešení zvýšit laťku kybernetické bezpečnosti jak v malých, tak ve středně velkých organizacích.

Přináší poskytovatelům MSP efektivní zastřešení kybernetické bezpečnosti pro organizace ve veřejném i soukromém sektoru, tam kde se často potýkají s problémy nalézt a financovat týmy a technologie nezbytné pro pokročilou obranu.

Vzhledem k pokračujícímu celosvětovému nedostatku kvalifikovaných odborníků v oblasti kybernetické bezpečnosti se očekává, že poptávka po MDR letos poroste, což vytvoří významnou příležitost pro MSP. Nedávná zpráva společnosti Canalys uvádí, že příležitosti v oblasti služeb kybernetické bezpečnosti budou větší než prodej technologií kybernetické bezpečnosti, přičemž se předpokládá, že nejrychleji rostoucí oblasti budou MSSP a integrační služby.

Zdroj: Zebra systems