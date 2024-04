Radim Klabal posiluje ComSource v nové pozici delivery director

Společnost ComSource oznámila posilu ve svém týmu. Novým delivery directorem se stal Radim Klabal, jehož úkolem je zajistit kvalitu i efektivitu realizovaných projektů po technické i ekonomické stránce a řídit vývojové aktivity v rámci produktového portfolia.





Radim Klabal působí v IT již více než 20 let. Do ComSource přichází ze společnosti GC System, kde pracoval na pozici technického ředitele zodpovědného za rozvoj a implementaci inovativních technologií například v oblastech bezpečnosti, analýzy a vizualizace dat, AI a vývoje aplikací.

V ComSource se podílí na strategickém rozvoji a modelech poskytování služeb zákazníkům a dále pomáhá vytvářet a optimalizovat procesy, které z hlediska technologie a efektivity vedou ke zlepšení kvality dodávaných produktů. V rámci rozvoje poskytovaných řešení zaštiťuje se svým týmem také modernizaci a hledání nových technologií pro efektivnější fungování realizovaných řešení.

„S nástupem Radima se nám otevírají také nové možnosti spolupráce v oblastech zákaznických řešení, kde jsme doposud žádné zkušenosti neměli,“ říká Jaroslav Cihelka, spolumajitel společnosti ComSource.

Radim Klabal je absolventem Vysokého učení technického v Brně a v minulosti zastával několik manažerských pozic, má zkušenosti s řízením dodávání služeb koncovým zákazníkům a taktéž v oblasti presales. Jeho koníčkem jsou bojové sporty a sám se aktivně věnuje tradičnímu karate.

Zdroj: ComSource