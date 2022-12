Seyfor: Dva ze tří zaměstnanců v ČR občas válčí s firemními programy

Společnost Seyfor zveřejnila výsledky průzkumu mezi zaměstnanci firem, kteří aktivně využívají v práci informační technologie. Cílem výzkumu bylo zmapovat, co si myslí běžní uživatelé firemních softwarů a aplikací.

Z výsledků vyplývá, že dvěma třetinám zaměstnanců v Česku občas nefunguje správně některý z firemních systémů či programů. Často se to stává 13 % zaměstnanců, skoro nikdy 18 % a nejméně lidí uvedlo, že jim fungují bezchybně (4 %).

Při otázce, jak rychle dokáže jejich zaměstnavatel zavádět změny a vylepšení v rámci firemních systémů a dalších informačních technologií, uvedla desetina lidí, že velmi rychle, polovina spíš rychle, třetina spíš pomalu a 7 % velmi pomalu.

Při hodnocení pokročilosti firemních softwarů nejvíce lidí uvedlo, že jejich zaměstnavatel používá mix starých a nových technologií (61 %). Desetina prohlásila, že používá zastaralé technologie, a 28 % respondentů tvrdí, že firma pravidelně investuje do těch nejnovějších.

Firemní data přehledně? Jen někde

Zaměstnanci také známkovali dostupnost a přehlednost firemních dat, která potřebují pro svoji práci. Nejčastějšími známkami byla trojka (35 %) a dvojka (31 %). Známku čtyři udělilo 16 %, jedničku 12 % a pětku 6 %.

Ukázalo se, že naprostá většina firem se pokouší digitalizovat své procesy. Čtvrtina zaměstnanců uvedla, že se firma snaží digitalizovat, co se dá. Mnohem více, a to 59 %, říká, že se jim daří digitalizovat jen některé procesy. Desetina pak říká, že nedigitalizují nic, a pro 6 % není digitalizace v jejich oboru důležitá.

Při dotazu, v čem vidí hlavní přínosy nových technologií a digitalizace pro práci, lidé nejčastěji souhlasili s tvrzením, že šetří čas (68 %). Další v pořadí byla efektivnější spolupráce (58 %) a šetření papíru (57 %).

Pro pětinu respondentů podle průzkumu patří mezi hlavní přínosy finanční úspory a stejné skóre získalo i omezení chybovosti. Žádné přínosy nevidí 5 % zaměstnanců.

„Výsledky říkají, že lidé jasně vidí přínosy digitalizace a zároveň vnímají, že by to všechno mohlo být ještě lepší. To ukazuje, že v oblasti digitalizace je pořád obrovský potenciál,“ okomentoval výsledky Martin Cígler, generální ředitel Seyforu.

Zdroj: Seyfor