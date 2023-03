HPE kupuje Axis Security, rozšíří bezpečnostní funkce Aruba SASE

Společnost HPE oznámila, že se dohodla na převzetí poskytovatele cloudových bezpečnostních služeb Axis Security. Jedná se o třetí akvizici HPE tohoto roku a další posun v plánu společnosti poskytovat jednotnou nabídku služeb bezpečného přístupu na okraji sítě (SASE).

HPE plánuje začlenit platformu SSE od Axisu do svojí nabídky služeb zabezpečení okraje sítě jako služby. SSE tak bude v zásadě podmnožinou širšího rámce SASE. Konkrétně jde o to, že HPE integruje sadu Atmos od Axis Security do své platformy Aruba.

Cílem je rozšířit stávající nabídku softwarově definované sítě (SD-WAN) a síťového firewallu Aruba o zabezpečenou webovou bránu (SWG) a zprostředkovatele zabezpečení přístupu do cloudu (CASB) Atmos a postavit tak komplexní architekturu SASE.

HPE si od této integrace slibuje, že bude moci poskytovat kontrolu zabezpečení WAN a cloudu přímo aplikacím na okraji sítě, namísto směrování dat přes datové centrum. Cloudová platforma SSE od Axis Security bude také integrovaná do platformy HPE GreenLake.

Akvizice v neupřesněné hodnotě podléhá obvyklým regulacím a měla by být dokončena do konce dubna 2023. HPE očekává, že integrované produkty zpřístupní do konce července tohoto roku.

Zdroj: IDG News Service