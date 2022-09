MuleSoft: Rozhodování o investicích ovlivňuje nedostatek IT talentů

Společnost MuleSoft ze skupiny Salesforce zveřejnila zprávu 2022 IT Leaders Pulse Report¸ která odhaluje, že téměř tři čtvrtiny (73 %) vedoucích pracovníků v oblasti IT souhlasí s tím, že získávání IT talentů nebylo nikdy těžší.

Téměř všichni (98 %) respondenti navíc uvádějí, že získávání IT talentů ovlivňuje rozhodování jejich organizace o investicích do technologií. Zpráva také ukazuje, že dnešní vedoucí pracovníci v oblasti IT využívají technologie k vytváření zkušeností pro své zaměstnance a zákazníky, které jsou více zaměřené na lidi.

Většina (86 %) vedoucích pracovníků v oblasti IT nyní tvrdí, že zkušenosti, které organizace poskytuje svým zaměstnancům a zákazníkům, jsou stejně důležité jako její produkty a služby.

Inovace jsou zásadní pro konkurenceschopnost

Čtyři z pěti respondentů dále souhlasí s tím, že vylepšené technologie zaměřené na zákazníky (86 %) a zaměstnance (85 %) jsou pro konkurenceschopnost jejich organizace zásadní.

„Díky měnícím se ekonomickým podmínkám jsou technologie ještě zásadnější pro úspěch ve všech částech podniku, včetně prodeje, služeb, marketingu, obchodu a IT,“ řekl Matt McLarty, globální technický ředitel pro oblast MuleSoft.

„Dnešní vedoucí pracovníci v oblasti IT se musí […] zaměřit na širší, celopodniková zlepšení procesů prostřednictvím automatizace, která podporují inovace, zlepšují zkušenosti uživatelů a podporují efektivní růst,“ dodal.

Automatizace uvolňuje ruce

Dobrou zprávou podle MuleSoftu je, že téměř devět z deseti (87 %) vedoucích pracovníků v oblasti IT souhlasí s tím, že investice do lidí jsou nesmírně důležité.

V důsledku toho většina respondentů plánuje v příštích 12 měsících investovat do zlepšení pohody IT zaměstnanců (82 %) a do zvyšování kvalifikace (78 %), což v obou případech předčí zvyšování počtu těchto zaměstnanců (68 %).

Volba podle průzkumu často padá na automatizaci a další samoobslužné aktivity. Napříč odvětvími 58 % organizací automatizuje úkoly a procesy a 53 % dává netechnickým zaměstnancům k dispozici automatizační nástroje, aby mohli uspokojovat své vlastní potřeby.

Hodnocení podle uživatelské zkušenosti

MuleSoft dále zjistil, že vedoucí pracovníci v oblasti IT jsou hodnoceni podle uživatelské zkušenosti. Více než polovina z nich je nyní hodnocena podle produktivity zaměstnanců (52 %), zatímco mnozí jsou hodnoceni také podle snižování a optimalizace nákladů (50 %), zákaznické zkušenosti (48 %) a zkušenosti zaměstnanců (46 %).

„Současná ekonomická situace nedává vedoucím IT pracovníkům na výběr – musí dělat více s menším úsilím. Nástroje jsou tu od toho, aby umožnily více uživatelům stát se digitálními tvůrci a pomohly jejich organizacím růst a zároveň zvýšit efektivitu,“ uvedl McLarty.

„Automatizací procesů tam, kde je to možné, mohou vedoucí pracovníci rychleji realizovat hodnoty a urychlit inovace,“ uzavřel.

Zdroj: MuleSoft