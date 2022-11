Smarty.cz v Galerii Harfa otevírá jedenáctou prodejnu v ČR

Společnost Smarty.cz oznámila, že v pátek 25. 11. otevře svoji již jedenáctou prodejnu, tentokrát v OC Galerie Harfa v pražských Vysočanech. Společnost přitom svoji první prodejnu otevřela teprve na jaře letošního roku.

„Na prodejně zákazníci najdou mix herního zboží a merche z nabídky oblíbeného JRC a chytrou elektroniku od Smarty.cz,“ popisuje Petr Syrůček, majitel a zakladatel společnosti Smarty Brands.

Podle něj jde o poslední prodejnu, kterou letos Smarty.cz otevře. Další budou následovat už na začátku příštího roku například v Hradci Králové, Mladé Boleslavi, Ostravě, Mostu, Plzni a také v Praze. Do dvou let by jich v Česku mělo fungovat přes čtyřicet.

Zdroj: Smarty.cz